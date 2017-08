Os 409 aprovados no concurso público do Sistema Socioeducativo do Tocantins, vinculado à Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) já podem tomar posse a partir desta quarta-feira, 30 de agosto. Os candidatos têm 30 dias ininterruptos para tomar posse, ou seja, até o próximo dia 28 de setembro, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, de ofício ou mediante requerimento por escrito do interessado. A nomeação dos aprovados se deu por meio de ato normativo no Diário Oficial do Estado (DOE), nº 4.914, do dia 20 de julho deste ano.

“Todo o encaminhamento e as orientações para a posse encontram-se no site da Secretaria da Administração [Secad], até porque ela [posse] é dada por essa secretaria. Primeiro o servidor passa pela Junta Médica que lhe concederá o documento para a efetiva posse e, com o comprovante em mãos, o aprovado se dirige para a Secretaria da Cidadania e Justiça”, disse Jaciara Alves da Cunha Ribeiro, gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas da Seciju, ressaltando a necessidade do servidor já trazer toda a documentação necessária para a abertura do seu dossiê junto à Cidadania e Justiça.

Procedimento

Para a posse o candidato deverá comparecer à Junta Médica Oficial do Estado, munido dos exames médicos exigidos a fim de realizar o Exame Médico-Pericial.

Deverão ser apresentados os exames originais, que possuem validade de 90 dias. A Junta Médica Oficial do Estado poderá requisitar outros exames complementares que porventura se façam necessários.

Somente após a realização dos exames e com o laudo médico (original) emitido pela Junta Médica atestando se o candidato está apto física e mentalmente para o exercício do cargo, o nomeado poderá comparecer à sede da Secad munido de todos os documentos exigidos.

A lista de documentos solicitados pode ser acessada aqui. O nomeado tem até 15 dias para o início do exercício no cargo público, contados da data da posse.

Para facilitar o acesso e diminuir o tempo de espera, o candidato poderá agendar seu atendimento por meio do link.

Lotação

De 25 a 29 de julho os aprovados realizaram a escolha dos seus locais de lotação, realizada por meio de uma plataforma virtual criada especificamente para esse propósito. Nesse sistema de lotação, o aprovado pode escolher a unidade onde deseja trabalhar, porém a ferramenta de gestão apurou os dados e concretizou a distribuição de acordo com o número de vagas disponíveis em cada unidade socioeducativa, juntamente com a classificação do aprovado no concurso.

Os 409 aprovados estão divididos entre os cargos de Assistente Socioeducativo (Motorista e Técnico em Enfermagem), Técnico Socioeducador e Analista Socioeducador (Terapeuta Ocupacional, Pedagogo, Odontólogo, Psicólogo, Advogado, Médico, Educador Físico, Enfermeiro, Nutricionista e Assistente Social).

Unidades

No Tocantins, funcionam oito unidades socioeducativas: o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case de Palmas); o Centro de Internação Provisória de Palmas (Ceip Central); o Centro de Internação Provisória de Gurupi (Ceip Sul); o Centro de Internação Provisória de Santa Fé do Araguaia (Ceip Norte); a Unidade de Semiliberdade de Palmas (USL – Palmas); Unidade de Semiliberdade Feminina de Palmas (USF – Palmas); a Unidade de Semiliberdade de Araguaína (USL – Araguaína) e a Unidade de Semiliberdade de Gurupi (USL – Gurupi).