A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 7ª Delegacia Regional de Colinas do Tocantins prendeu, no final da tarde da última segunda-feira, 28, Cleomar P. V., de 30 anos. Ele é acusado pela prática dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio e foi capturado quando se encontrava em uma chácara, na zona rural de Colinas do Tocantins.

Conforme a delegada regional Olodes Maria Oliveira Freitas, responsável pelo caso, as equipes da 7ª DRPC obtiveram informações de que um foragido da Cadeia de Colmeia estaria escondido na região de Colinas. De imediato, as investigações foram iniciadas, sendo de fato constatada a veracidade da informação.

Os policiais civis então descobriram que o foragido estava escondido em uma chácara de um tio, a qual fica localizada em um assentamento na zona rural de Colinas. Com base nas informações, os agentes foram até o local e deram cumprimento ao mandado de prisão em desfavor de Cleomar.

Após efetuar levantamentos sobre a vida pregressa do homem, os policiais civis descobriram que ele já era foragido da Justiça, há aproximadamente cinco anos, em consequência da prática de homicídio e tentativa de homicídio, crimes ocorridos no Vale do Juarí, zona rural da cidade de Pequizeiro.

Após os procedimentos legais cabíveis, Cleomar P. V. foi encaminhado à Cadeia Pública de Colinas do Tocantins, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário da Comarca de Colméia, cidade para onde deve ser transferido a fim de que possa cumprir o restante da pena a qual foi condenado.