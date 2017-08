O grupo de teatro Artpalco apresenta em Araguaína/TO o espetáculo teatral infanto-juvenil “O Rei do Lixo” nos dias 02 e 03 de setembro (sábado e domingo) às 18 horas, no Sesc. O espetáculo estreou em Palmas iniciando assim a turnê nacional de circulação do projeto. O Rei do Lixo foi aprovado pela Lei Rouanet – Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal, e tem o patrocínio da Gelnex e Banco da Amazônia (projeto contemplado com um prêmio de edital público com abrangência nacional). O projeto conta ainda com o apoio da Prefeitura de Araguaína.

“O Rei do Lixo” busca, de forma lúdica e com muito humor, falar da importância dos cuidados com o meio ambiente. O espetáculo infanto-juvenil conta à história de Pitu, um catador de lixo que faz amizade com uma garrafa de sidra, um balde plástico e uma caixa de papelão, e daí por diante, partem em busca da realização de seus sonhos. Amizade, aventura e saudade são alguns dos ingredientes que recheiam o espetáculo com muita emoção.

Utilizando o universo do clown, a peça busca nos “palhaços”, um elo entre espetáculo e plateia, trazendo leveza às ações e situações encontradas na peça, permitindo assim, que temas como: reciclagem, poder, morte, entre outros, sejam tratados com suavidade e encantamento, possibilitando a criança e ao público em geral, embarcar em uma grande “brincadeira”.

Ingressos

Os ingressos antecipados já estão à venda nas lojas Cara de Criança e Lilica & Tigor pelo valor de R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00). Quem comprar o ingresso na bilheteria do teatro e levar um brinquedo, pagará apenas R$ 5,00 no ingresso. Os brinquedos serão doados a abrigos de crianças carentes da cidade. Outra contrapartida social do Grupo Artpalco é a cessão de ingressos para projetos sociais voltados para públicos de baixa renda. Instituições beneficentes interessadas em levar crianças carentes ao teatro devem entrar em contato pelo telefone.

Grupo

O Grupo Artpalco nasceu na cidade de Uberlândia (MG), mas adotou o Tocantins como atual Estado de residência, na cidade de Araguaína. Diversas produções do grupo já garantiram pelo Brasil afora recordes de público e bilheteria. O grupo possui também um teatro de bolso na cidade e uma escola de teatro. O currículo do grupo conta com mais de 15 montagens, entre elas grandes sucessos como, “Adolescência”, “Apocalipse – Entre o bem e o mal”, “A Poção do Amor”, “Divas Insanas”, “A namorada dos três porquinhos”, “Geringonça”, ” E se a gente se conhecesse outra vez”, e o mega sucesso de público “Casos Insanos”, que já levou, mais de 70 mil espectadores ao teatro.

Ficha Técnica

Texto e Direção: Luiz Navarro

Direção Musical e Trilha Sonora: Nice Albano e Zé Caetano

Coreografias: Janep Coelho

Figurinos: Síntia Alves

Iluminação: Luiz Navarro

Sonoplasta: Pablo Xuxa

Cenário e Adereços: Iguatemy Lopes, Luiz Navarro e Jorge

Maquiagem: Luiz Navarro

Design Gráfico: Will Belchior

Produção Executiva: Tatiane Breve

Coordenação Geral: George Henrique

Elenco: Eilson J. Ramos, George Henrique, Hayla Câmara e Viviane Faria