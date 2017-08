A Comissão de Realização do Concurso Público da Prefeitura de Gurupi informou nesta terça-feira, 29, o aumento de 712 para 1024 vagas para concurso do Quadro Geral e Saúde. As novas inscrições serão abertas de 11 de setembro a 10 de outubro na página da Copese no site da Universidade Federal do Tocantins, onde também está publicado o novo edital informando que as provas já tem data marcada para realização.

“As provas do concurso do Quadro Geral serão realizadas no dia 19 de novembro e as provas da Saúde serão aplicadas no dia 3 de dezembro”, informa o presidente da Comissão do Concurso, Cleudes Costa Oliveira.

De acordo com o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, para o concurso do Quadro Geral e Saúde foram criados 21 novos cargos, sendo 13 no edital da Saúde e 8 no Quadro Geral. “Os candidatos que quiserem migrar de um cargo para outro poderão fazê-lo, desde que seja no mesmo grau de escolaridade”, esclarece o prefeito.

Edital da Saúde Edital do Quadro Geral 1-Biomédico 1-Auxiliar Administrativo 2-Terapeuta Ocupacional 2-Apontador de Campo 3-Neuropediatra 3-Apontador de Serviço 4-Oncologista 4-Comprador 5-Pediatra 5-Executor de Sistema 6-Pneumologista 6-Merendeiro 7-Radiologista 7-Lavador de Veículos 8-Fiscal de vigilância Sanitária 8-Encarregado de Pavimentação 9-Fiscal de Zoonoses 10-Operador de Frota 11-Técnico em Laboratório 12-Técnico em Radiologia 13-Agente de Combate a Endemias

Novas nomenclatura

· O cargo de Mecânico Maquinas Veículos, item 1.6 do edital, sofreu mudança em sua nomenclatura passando para Mecânico de Máquinas;

·





· Os cargos de Operador de Escavadeira Hidráulica, e o Operador de Motoniveladora Para Base Asfáltica, foram unificados, passando a denominar Operador de Máquinas;

·





· Os cargos de Motorista de Coletor de Lixo, Motorista de Espargidor, foram incorporados ao cargo de Motorista de Veículos Pesado;

·





· Os cargos de Auxiliar De Escritório, Digitador, e Técnico Administrativos, foram incorporados ao cargo de Assistente Administrativo.

·



· O cargo de Odontólogo sofreu um grande aumento em seu número de vagas, passando de 05 (cinco) para 18 (dezoito) vagas.

Remanescentes

A Comissão de Realização do Concurso Público da Prefeitura de Gurupi informa ainda que os candidatos inscritos para o concurso anulado de 2011, que não conseguiram efetivar sua inscrição com o aproveitamento da taxa anteriormente paga, agora poderão fazê-lo durante o período reabertura destes editais (Saúde e Quadro Geral). As regras são as mesmas.