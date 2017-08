Presidente do CFO, Juliano do Vale, é radicado no Tocantins

Começa na manhã desta quarta-feira, dia 30, em Palmas/TO a reunião ordinária do Conselho Federal de Odontologia (CFO) com os presidentes e representantes dos Conselhos Regionais dos 26 Estados e Distrito Federal. O encontro acontece no Hotel Girassol Plaza, na 101 Norte.

Nesta quarta, além dos dirigentes do CFO e regionais, participam da agenda coordenadores e diretores de faculdades do Estado.

Na quinta-feira, 31, o conselho promove a Assembleia Conjunta CFO com os presidentes representantes dos conselhos regionais de todo o Brasil. É a primeira vez que Palmas recebe o evento, reunindo os principais representantes da odontologia do Brasil. E a reunião será dirigida pelo presidente do CFO, Juliano do Vale, radicado no Tocantins que foi por três vezes presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado.

Durante os dois dias, serão debatidos temas relevantes para os profissionais e para a representação da classe.