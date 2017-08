Durante a operação Água é Vida 1, realizada pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), através da equipe de fiscalização da Regional de Lagoa da Confusão, concluída na segunda-feira, 28, foram apreendidos material de caça e pesca predatória.

Por meio de denúncia foram apreendidos no Rio Lago Verde 50 metros de redes de pesca malha 12’, além de 15 kg de pescado de diversas espécimes.

Outra denúncia foi também referente ao transporte de material predatório na TO – 255, próximo à fazenda Modelo. Com o apoio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), do município de Lagoa da Confusão, a equipe do Naturatins abordou dois veículos que continham uma arma de fogo uma espingarda de pressão adaptada para espingarda calibre 22, uma tarrafa de malha 6’, além de 60 metros de rede de pesca de malha 8’.

Na ocasião o infrator, Marquione A., condutor e proprietário dos objetos mencionados foram conduzidos a Delegacia de Polícia de Lagoa da Confusão, para os procedimentos legais. Para este caso, foi emitido um auto de infração no valor de R$ 1.000,00 e lavrado o termo de apreensão.

Durante as rotas de fiscalização da operação Água é Vida 2, as equipes percorreram locais de grandes índices de pesca predatória. Na fazenda Campo Guapo, nas margens do Rio Javaés, município de Lagoa da Confusão foi encontrado o infrator Claudio R. B., o qual praticava a pesca predatória. Com ele foram encontrados 70 metros de rede de pesca, malha 16’, 27 kg da espécime pirarara, uma espingarda calibre 36 e sete cartuchos do mesmo calibre, intactos.

O infrator foi conduzido a Delegacia de Polícia de Paraíso do Tocantins, para os procedimentos legais. Na oportunidade foi emitido um auto de infração no valor de R$ 5.000,00.