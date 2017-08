Dando continuidade às ações de combate a criminalidade em Gurupi e em todo o Estado do Tocantins, no final da tarde dessa terça-feira, 29, a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC – Sul) de Gurupi, efetuou a prisão de Ithalo C. S., de 21 anos. Ele é suspeito pelo crime de tráfico de drogas e foi capturado quando estava em sua residência, no Setor Vila Nova.

Conforme o delegado titular da Deic Sul, Rafael Fortes Falcão, após a abordagem de Ithalo, os policiais civis realizaram uma busca pessoal no indivíduo, momento em que localizaram em poder dele, 21 porções de maconha e 7 porções de cocaína, já devidamente embaladas e prontas para a comercialização, além de dinheiro, uma caderneta contento anotações das vendas de entorpecente e aparelhos celulares.

Ainda, segundo o delegado, Ithalo já vinha sendo investigado pela Deic Sul em razão de seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes na cidade de Gurupi. Após ser preso, o indivíduo foi levado para a Deic Sul, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Em seguida, Ithalo foi recolhido à carceragem da Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.