O presidente da Assembleia Legislativa, Mauro Carlesse (PHS), recebeu nesta quarta-feira, 30, vereadores e o prefeito Wanilson Coelho Valadares (PV), do município de Dois Irmãos, cidade localizado no Vale do Araguaia, a 128,90 km da capital. A comitiva pediu apoio do Parlamento para as principais demandas da cidade, e aproveitou para convidar o parlamentar para as festividades de aniversário do município, na próxima segunda-feira, 4.

Durante o encontro o prefeito falou das dificuldades enfrentadas por sua gestão, devidas à falta de repasse das emendas parlamentares que não foram liberadas desde 2016 pelo Executivo. Ele criticou o Governo, que não estaria dando retorno às solicitações do município. A escassez de água, devido à falta de poços artesianos, e a deficiência na Segurança Pública, sem Delegacia de Polícia, foram os principais problemas apontados pelo gestor municipal.

Em resposta às solicitações do prefeito, Carlesse disse que o Poder Legislativo está interessado em ajudar os municípios. Prova disso é, por exemplo, a Casa ter renunciado aos R$ 50 milhões, que seriam destinados à ampliação do prédio da Assembleia, para que os municípios fossem beneficiados, assegurou o presidente. O Parlamento ainda propôs a divisão de recursos do empréstimo de R$ 453 milhões pleiteado pelo Governo junto à Caixa Econômica Federal para que todos os 139 municípios fossem contemplados com recursos na ordem de R$ 1,02 milhão, destacou.

Audiência

Uma audiência com os prefeitos e lideranças políticas realizada no último dia 23 discutiu a forma de divisão do recurso e definiu que cada prefeitura teria um prazo de 15 dias, a partir daquela data, para encaminhar os projetos das demandas municipais para que o Parlamento conclua as alterações da matéria que trata do pedido do empréstimo e coloque em votação.

Outro projeto implantado pela atual gestão da Assembleia para os municípios, mencionado por Carlesse, na reunião, é a Escola do Legislativo, lançada no último dia 17. A finalidade da escola é aperfeiçoar os conhecimentos dos vereadores e servidores das Câmaras Municipais por meio de cursos na área de processos legislativos. (Maisa Medeiros)

Na reunião também foram esclarecidas as dúvidas quanto ao processo e entrega de documentação da prefeitura referente ao empréstimo, e ainda sobre as iniciativas que a Câmara terá para cadastramento na Escola do Legislativo.

Participaram do encontro, além do prefeito, o presidente da Câmara de Dois Irmãos, Geciran (PROS), e os vereadores Eraldo Coelho (PSC); Júnior do Rodolfo (PV); Lúcia (DEM) e Welk Miranda (PROS).

Paranã

Mauro Carlesse também recebeu nesta quarta-feira o presidente da Câmara Municipal de Paranã, Valdemir Arcanjo de Sousa (PTN), que veio solicitar ao Parlamento apoio para a construção de uma Escola Agrícola no município.