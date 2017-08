O Diário Oficial do Município de Palmas/TO desta última terça-feira, 29, trouxe a publicação da exoneração, a pedido, do deputado estadual Ricardo Ayres (PSB) do cargo de secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Serviços Regionais.

Ao Conexão Tocantins, a assessoria do parlamentar confirmou que ele retornará nesta quarta-feira, 30, à Assembleia Legislativa, mas por pouco tempo. Isso porque Ricardo está deixando o cargo de secretário apenas para participar da votação, pela Assembleia, da autorização ao Governo do Estado de contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 453 milhões.

A decisão, conforme o depuatdo, foi discutida e apoiada pelo prefeito Carlos Amastha (PSB) e pelos prefeitos que o apoiam o deputado Alan Barbiero (PSB), seu suplente no Parlamento. "Devo retornar às minhas funções de secretário de Desenvolvimento Urbano quando aprovado e avaliadas minhas emendas pelas Comissões da AL, o que deve acontecer nesses próximos dias", disse.

Além do financiamento, o parlamentar quer aproveitar o retorno para defender outros projetos como a construção da ponte sobre o Rio Tocantins em Porto Nacional, a pavimentação da estrada da Barreira da Cruz em Lagoa da Confusão e da estrada que liga os municípios de Conceição do Tocantins à Taipas, bem como a estruturação fisica da Unitins.

Financiamentos

Em julho o Parlamento autorizou a contratação de empréstimo pelo Executivo junto ao Banco do Brasil no valor de até R$ 146 milhões. Tanto este quanto o empréstimos junto à caixa foram alvo de grande polêmica e só chegaram ao ponto de votação após o Governo aceitar condições impostas pela Assembleia.

No caso do financiamento junto à Caixa, sob a batuta do presidente da Casa, Mauro Carlesse (PHS), uma comissão, formada por deputados e prefeitos, definiu a distribuição dos recursos pleiteados pelo Governo, de tal modo que cada um dos 139 municípios do Estado será beneficiado com recurso da ordem de R$ 1 milhão.