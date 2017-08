A dona de casa Sandra Maria Soares, moradora do Setor Costa Esmeralda, em Araguaína, sabe que tendo fumantes na família pode ter problemas de saúde futuros por ser fumante passiva. Ela e mais mulheres do setor participaram na manhã de hoje, 30, de palestra sobre Tabagismo, na Unidade Básica de Saúde Doutor Dantas.

Além das palestras, dentro da programação da semana de ações educativas voltadas para a prevenção e combate ao fumo está sendo realizada a aplicação do teste fagerstrom (auxiliar na avaliação do grau de dependência do fumante) em todas as UBS.

“Eu tenho duas irmãs que fumam e minha mãe fez uso do cigarro por muito tempo, ela teve que parar de fumar após um câncer. Com isso, o médico disse que ela poderá prolongar mais sua vida. Eu não fumo e já oriento meus filhos para não fumarem e vim aprender mais sobre o tema, na palestra”, contou Sandra.

Antes da palestra, as mulheres tiveram atividades físicas com o educador físico Márcio Bueno. “Quem se exercita todos os dias tem mais qualidade de vida”. O educador ainda orientou que todas as participantes da palestra façam caminhadas ao ar livre e utilizem as academias públicas.

Quatro mil substâncias químicas

O enfermeiro Ítalo Ribeiro Silva disse que o objetivo principal da palestra é orientar quanto aos malefícios que o fumo causa. “O cigarro tem 4.720 substâncias químicas. Quem fuma deve desistir do cigarro, orientamos para que as mulheres que tiveram a oportunidade de participar falem com os familiares a importância de parar de fumar, visto que, o mal é também para elas e crianças”, explicou.

O palestrante destacou que não só o cigarro, mas todos os produtos do tabaco causam malefícios, como por exemplo charutos, cachimbos e o narguilé. Algumas das doenças são: câncer, enfisema e infartos.

Com dados do Ministério da Saúde, os fumantes homens podem perder 6 anos de vida e as mulheres 6,7 anos. 428 pessoas morrem por dia no Brasil por causa do tabagismo.

A Semana de Combate ao Fumo é uma organização da Prefeitura de Araguaína, por meio da Secretaria da Saúde, em parceria com acadêmicos do curso de Medicina do Centro Universitário Itpac.

Programação de palestras



Dia 31 (quinta-feira)

8h - UBS Avany Galdino (Rua Gonçalves Ledo, Bairro São João); UBS Couto Magalhães (Av. Perimetral, s/nº, Setor Couto Magalhães); UBS Dr. Raimundo Gomes Marinho (Rua dos Macucos, Loteamento Maracanã); UBS Manoel Maria Dias de Brito (Rua dos Ingaxixixes, Qd. 28, LT 01, Setor Cimba); UBS Nova Araguaína (Rua 19, s/nº, Setor Nova Araguaína).

Dia 1º (sexta-feira)

7h30 - UBS Senador Benedito Vicente Ferreira (Rua 07, nº 07, Setor José Ferreira);

8h - UBS Maria dos Reis (Av. Bernardo Sayão, 1082, Setor Barros).

Dia 4 (segunda-feira)

8h - UBS José de Sousa Rezende (Rua São João Batista, Lt 02 Qd 01 D, Setor Alto Bonito).