Recorrente no plenário da Assembleia Legislativa, a questão da falta de segurança no Estado foi tema da fala do deputado Wanderlei Barbosa (SD) durante a sessão ordinária na manhã desta quarta-feira, 30. O parlamentar sempre se mostrou bastante preocupado com os altos índices de criminalidade que vem ocorrendo no Estado e principalmente do Distrito de Taquaruçu, que é um local turístico que recebe milhares de pessoas durante todo o ano.

Wanderlei ressaltou a necessidade de um maior reforço na segurança da Região de Taquaruçu. Ele lembrou dos três assassinatos praticados nos últimos 12 meses no Distrito e cobrou novamente ao Governo mais atenção no sentido de disponibilizar viaturas e mais rondas diariamente da polícia, demandas já solicitadas pelo parlamentar por meio de requerimento.

O parlamentar, disse que não pode deixar de reconhecer os esforços que o Executivo vem envidando no sentido de coibir a criminalidade, no entanto, avalia que a violência continua e a insegurança por parte dos moradores continua.

Na oportunidade, o parlamentar subscreveu um requerimento apresentado pelo deputado Olyntho Neto (PSDB) que solicita envio de moção de aplausos à Polícia Civil do Tocantins e equipe envolvida pela rápida solução do caso do assassinato do advogado Danillo Sandes Pereira de Araguaína.