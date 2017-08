O CineSesc de Gurupi exibirá nesse primeiro final de semana de setembro, o filme “Era uma vez em Nova York”, drama e romance. As sessões acontecem de 01 a 03 de setembro às 16 e 19 horas, no Centro de Atividades Sesc Gurupi, que no setor Engenheiro Waldir Lins. A entrada é gratuita. Em Palmas, o CineSesc exibirá os vídeos do Coletivo Vídeo das Aldeias, da 32ª Bienal de Arte de São Paulo, no Centro de Atividades de Palmas, na 502 Norte.

Confira a sinopse, as datas e locais de exibição em Gurupi:

“Era uma vez em Nova York” – (1h53m). Direção: James Gray. Gênero: drama/romance. Em 1921, as irmãs polonesas Magda (Angela Sarafyan) e Ewa Cybulski (Marion Cotillard) partem em direção a Nova Iorque, em busca de uma vida melhor. Mas, assim que chegam, Magda fica doente e Ewa, sem ter a quem recorrer, acaba nas mãos do cafetão Bruno (Joaquin Phoenix), que a explora em uma rede de prostituição. A chegada de Orlando (Jeremy Renner), mágico e primo de Bruno, mostra um novo amor e um novo caminho para Ewa, mas o ciúme do cafetão acaba provocando uma tragédia.

Gurupi: 01/09 – 16h e 19h; 02/09 – 16h e 19h; 03/09 – 19h