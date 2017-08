O deputado federal Vicentinho Júnior (PR/TO) anunciou nesta quinta-feira, 31, que conseguiu, junto ao Ministério da Saúde e da Superintendência Desenvolvimento Amazônia (Sudam), a liberação do pagamento de R$ 490.270,00 em recursos para aquisição de equipamentos de saúde em Brejinho de Nazaré e Itacajá; Pavimentação em Porto Nacional e custeio na saúde em Taguatinga.

Dos recursos Brejinho de Nazaré receberá R$ 10.270,00; Itacajá R$ 150.000,00; Porto Nacional receberá R$ 250.000,00 e Taguatinga R$ 80.000,00 para custeio.

“Em Brasília, divido minhas atividades entre as votações no Plenário e participação em Comissões Temáticas, sem me descuidar do contato com os ministérios, solicitando e articulando mais verbas para investir na infraestrutura e outras áreas carentes dos municípios tocantinenses”, destacou Vicentinho Júnior.