As ações da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec) receberam um importante reforço na manhã desta quinta-feira, 31. O governador Marcelo Miranda entregou 10 novos veículos para fortalecer o trabalho dos técnicos da Agência na busca pela sanidade do rebanho e dos produtos de origem animal e vegetal no Estado.

“Investir em sanidade é investir em qualidade de vida e garantir a boa procedência do que produzimos. Fomentando, assim, a sua comercialização interna e externa”, disse Marcelo Miranda, acrescentando que a sanidade da produção constitui uma forma de atrair novos investimentos e, automaticamente, aquecer a cadeia produtiva e a economia local.

Durante a entrega dos veículos, o governador destacou a parceria com o Governo Federal para garantir os investimentos no setor, por meio do Ministério da Agricultura, e lembrou que a partir desta sexta-feira, 1º de setembro, serão retiradas as barreiras fixas de fiscalização do trânsito de animais e vegetais em Novo Alegre, Arraias e Araguaçu. “Isso representa credibilidade dos serviços de defesa sanitária do nosso Estado, chancelada pelo próprio Ministério da Agricultura”, explicou.

Sanidade

O superintendente federal da Agricultura no Tocantins, Rodrigo Guerra, elogiou o trabalho da Adapec no Estado, bem como as parcerias com o Governo do Estado. “A Adapec é uma grande parceira do Ministério da Agricultura e é uma satisfação trabalhar com um Governo comprometido com as questões que dizem respeito à sanidade dos nossos produtos de origem animal e vegetal”, pontuou.

Edvaldo Mascarenhas Rocha, delegado da Adapec em Palmas, que recebeu as chaves do veículo das mãos do governador, disse que o Estado apresenta bons índices no que diz respeito à defesa sanitária e a nova frota vai reforçar ainda mais esse trabalho. “Veículos em bom estado certamente vão permitir que continuemos crescendo e avançando em nossas atividades de fiscalização”, destacou.

Compromisso

Segundo o presidente da Adapec, Humberto Camelo, o comprometimento do governador Marcelo Miranda tem garantido boas condições de trabalho aos técnicos do órgão. “Esses veículos vêm somar a outros já entregues pelo governador e representa uma ferramenta importante para o trabalho dos nossos técnicos em campo. Quem ganha com isso são os produtores do Tocantins, que estão sendo bem assistidos pela Adapec, graças a esse compromisso que o governador tem de proporcionar boas condições de trabalho aos técnicos do órgão”.

Veículos

Os 10 veículos entregues (tipo pick-up) serão utilizados nas Delegacias Regionais do órgão para reestruturação e implementação do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa). Os automóveis fazem parte da segunda etapa de convênio celebrado entre a Adapec e o Ministério da Agricultura, no valor de R$ 1.041.775. Recursos que garantiram também a aquisição de pneus, fotocondutores, colchões e material de expediente.

Na primeira etapa do convênio foram entregues sete veículos. O total do convênio é de R$ 2.105.775, com contrapartida do Governo do Tocantins.

Os novos veículos serão utilizados nas Delegacias Regionais de Formoso do Araguaia, Miracema, Pedro Afonso, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, Taguatinga, Gurupi, e Araguaína.

Presenças

Participaram da solenidade os deputados estaduais, Amélio Cayres, Valdemar Júnior e Valderez Castelo Branco; o superintendente federal da Agricultura do Tocantins, Rodrigo Guerra; secretários de Estado; e servidores da Adapec.