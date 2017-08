O governador Marcelo Miranda recebeu na tarde dessa quarta-feira, 30, em seu gabinete, empresários do ramo de supermercados. A visita teve como finalidade tratar com o governador medidas para tornar as empresas do ramo mais competitivas. O governador disse que as empresas tocantinenses são parceiras e que o governo está aberto ao diálogo para buscar um entendimento em torno das demandas da categoria.

O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Antenor, explicou que a categoria pleiteia os benefícios fiscais previstos na Lei 1.201/2000, e a determinação do governador Marcelo Miranda é que os pleitos sejam analisados e atendidos da melhor maneira possível e dentro da legalidade. “Ouvimos as demandas, fizemos as considerações e acreditamos que será possível avançar e atender boa parte das propostas, que são boas tanto para os empresários, quanto para o Estado e os consumidores”, disse.

O empresário Cristiano de Melo Álvares, diretor administrativo da Associação Tocantinense de Supermercados (Atos), disse que a reunião foi bastante produtiva. “Acreditamos que as nossas reivindicações serão atendidas, o que favorece o comércio, o Estado e os consumidores. O que queremos são condições de competir com as grandes empresas que se instalaram no Estado”.

A presidente da Atos, Maria de Fátima de Jesus, disse que essas questões já estão sendo tratadas com a Secretaria da Fazenda e a expectativa é que sejam atendidas. “O governador se mostrou sensível à nossa causa e prometeu analisar todos os pleitos para atendê-los dentro do que é permitido. Foi uma reunião muito boa e estamos muito otimistas”, disse.

Participaram da reunião a presidente da Atos, Maria de Fátima de Jesus; o presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais do Estado do Tocantins (Faciet), Fabiano do Vale; e os vice-presidentes da Atos, Edvaldo Campelo Pinheiro e Aloizio Rocha da Silva; além do diretor administrativo da entidade, Cristiano de Melo Álvares.