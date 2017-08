A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (Derfrva), deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 31, uma operação que resultou no fechamento de um local utilizado como desmanche clandestino de motocicletas roubadas e furtadas, em Palmas.

Conforme o delegado Rossílio Souza Correia, por meio de levantamentos e investigações, os policiais civis da Delegacia Especializada chegaram até uma residência, localizada na Quadra 106 Norte. No local, os policiais civis encontraram e apreenderam uma motocicleta furtada, bem como várias peças de outras motocicletas roubadas na Capital.

No momento da abordagem, os agentes prenderam em flagrante delito, Luk G. D., de 19 anos e apreenderam seu irmão, um adolescente infrator de 17 anos. Segundo levantamentos da Polícia Civil, os irmãos estavam utilizando a internet para vender peças de motos furtadas, dentre elas, uma Honda, modelo NXR, 150cc, ano 2009, a qual havia sido furtada, na Quadra 106 Norte, no dia 27 de agosto de 2017.

Dando continuidade às ações, os policiais civis foram até a residência de Isanio W. de S. N., onde apreenderam uma motocicleta Honda NXR, 150cc, ANO 2014, furtada, no dia 23 de agosto de 2017, na Quadra 203 Norte.

As motocicletas, bem como as peças apreendidas, foram levadas a sede da Derfrva onde serão periciadas e devolvidas aos seus verdadeiros donos. Luk G. foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada e, após os procedimentos legais cabíveis, foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Palmas, (CPPP), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Isanio foi autuado por receptação e também responderá a processo criminal conforme determina a lei. O adolescente infrator foi entregue aos cuidados da Vara da Infância e da Juventude para as providências necessárias.

Em seguida, os policiais civis foram até o estacionamento de um supermercado no centro da Capital, onde apreenderam uma pick-up, Fiat Strada, adulterada, que também passará por perícia e será restituída ao legítimo proprietário.

Mais de 700 veículos foram furtados ou roubados no Tocantins apenas de janeiro a junho deste ano.