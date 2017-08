Dois dos principais fatores responsáveis pelo aparecimento de doenças respiratórias nessa época do ano, tempo seco, com baixa umidade do ar, e queimadas serão abordados em workshop realizado pela terapeuta ayurvédica Zulenie Saturno no próximo sábado, 02. De acordo com a Ayurveda, os problemas respiratórios podem ser evitados com ações preventivas que devem ser adotadas ao longo de todo o ano.

Conforme dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice ideal da umidade do ar é de 60%, mas nessa época do ano, no Tocantins, em muitos dias tem ficado abaixo de 30%. De acordo com a terapeuta Zuleinie Saturno, essa mudança gera graves problemas de saúde: “ressecamento das mucosas, provocando tosse seca ou produtiva (com secreção), sangramentos nasais, infecção de garanta”, destacou.

Já os dados mais recente divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com base no número de focos do satélite de referência (AQUA_M-T) acumulados no Brasil apontamqueoTocantinsestá em4º lugar no ranking das queimadas, fator que se soma ao tempo seco e reflete no aparecimento de doenças. “Além do agravamento dos problemas causados pelo tempo seco, a exposição à fumaça e ao calor excessivo por situações de queimada pode afetar a saúde dos olhos, a mucosa do nariz e causar queimaduras na pele”, explicou.

Cuidados

Para passar por esse período do ano, sem efeitos danosos a saúde, a terapeuta Zulenie Saturno orienta medidas naturais que podem ser adotadas. “Além do consumo de líquidos com maior capacidade de hidratação, como o Soro Ayurvédico, existem os óleos medicados com ervas que mantém o manto hídrico, ou seja, evita a perda de água pela pele, além dos óleos essenciais que podem ser utilizados de várias formas”, apontou.

Para o caso de pessoas que já estão sofrendo com problemas respiratórios a profissional destaca que “o consumo de mel com especiarias auxilia expansão das vias respiratórias, o uso de óleo essencial também é fundamental. Ressalto que o uso e aplicabilidade deve ser orientada por um profissional habilitado”, disse.

Todas essas orientações serão aprofundadas no workshop sobre os cuidados com a saúde no período de saca e queimadas, que será realizado no Espaço Terapêutico Ayurvédico, localizado no Quadra 103 Norte Rua NO 11 lt 06 sala 12 – (Prédio dos Consultórios Integrados).