A Câmara Municipal de Paraíso do Tocantins promoverá na próxima segunda-feira, dia 4, com início às 18h, Audiência Pública para discutir propostas sobre os desafios da segurança pública, diante do recente aumento da criminalidade no município.

A audiência será realizada no Plenário Benedito Bandeira, com a participação de representantes do legislativo e executivo municipal e também estadual, do judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, autoridades e entidades do setor de segurança pública e representantes da sociedade civil.

De acordo com o presidente da Câmara, Vereador JC (PMDB), o assunto é da maior importância na cidade, sendo necessária urgência nas soluções para o problema: “Infelizmente os índices de criminalidade estão crescendo cada vez mais em nosso município e todos os dias ficamos sabendo de relatos e queremos através da Câmara Municipal promover esse debate e unir forças em prol de buscar soluções para o problema que nos aflige”, pontua JC.

A reunião com os representantes do legislativo municipal, ocorrida no gabinete do presidente, contou, além de JC, com a participação dos vereadores: Josefa Araújo (PMDB), Adriano Moraes (PPS), Walter Gontijo (PMDB), Ataíde Rodrigues (PDT), Beto da Goiás (SD), Paulo Sérgio Diniz (PSC), Whisllan Maciel (PSDB), João Camargo (PV), Gleidson Dedinho (PTB) e Vanessa Alencar Pinto (DEM).