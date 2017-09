Os componentes do Conselho Deliberativo e da Associação da Área de Proteção Ambiental (APA) Lago de Palmas, reuniram-se nesta última quinta-feira, 31, no auditório do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Na pauta do encontro assuntos sobre o Regimento Interno, o Plano de Manejo da APA e a captação de recursos para a construção da sede da Associação da APA.

O presidente do Conselho Gestor, Abel Cardoso de Andrade, destacou o apoio da Associação à gestão do Naturatins, por meio do Conselho Deliberativo e dentro destes parâmetros, ele explicou que durante o encontro foi discutida a alteração do artigo 8º, do Regimento Interno, que tratava da obrigatoriedade da realização de quatro reuniões ordinárias do Conselho por ano.

“A mudança da no artigo se deu em razão de que foi verificado em consenso com outros Conselhos que não haveria necessidade de quatro encontros anuais. Por isso resolvemos definir em duas reuniões por ano. E caso seja necessário reuniremos quantos vezes for preciso extraordinariamente”, argumentou.

Sobre o Plano de Manejo da APA, a servidora Angélica Beatriz Corrêa Gonçalves lotada na Assessoria Técnica e de Planejamento (Astep), repassou aos participantes que essa demanda já está em andamento. E adiantou que o processo está bem encaminhado, faltando apenas o parecer de Comissão de Licitação do Estado.

“Também foi estabelecido um cronograma de ações de comunicação para a Associação da APA Lago de Palmas, para a captação de recursos financeiros, como materiais para a construção da sede da Associação, junto à iniciativa privada. Para começarmos a construção da Sede da APA”, concluiu.