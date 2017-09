Com a aprovação nas comissões, matéria vai ao plenário

Em reunião conjunta das comissões realizada na noite dessa quinta-feira, dia 31, os deputados aprovaram dois pedidos de empréstimo do Executivo que somam R$ 583 milhões junto à Caixa Econômica Federal.

Um projeto no valor de R$ 453 milhões para obras em todo o Estado e outro, de R$ 130 milhões, para a construção da ponte sobre o rio Tocantins, em Porto Nacional. Agora, as matérias serão discutidas e votadas no plenário da Casa.

A aprovação aconteceu após longas reuniões e acalorados debates entre deputados e técnicos do Governo no Plenarinho da Assembleia (sala das Comissões).

Um dos pontos mais polêmicos em relação ao empréstimo de R$ 453 milhões foi a retirada de parte dos recursos da ordem de R$ 86 milhões para a duplicação de um trecho da TO-222, entre a região central de Araguaína e o setor Novo Horizonte.

Pela proposta aprovada, a obra ficou com R$ 42 milhões, e o restante foi destinado a outras obras, como a construção da Avenida NS-15, em Palmas.

Debates

Na fase das discussões, os parlamentares abriram mão de R$ 50 milhões reservados à construção do anexo da Assembleia. Embora considerada importante, a obra foi julgada não prioritária frente à dificuldade dos municípios que, como Taipas e Itacajá, não dispõem de acesso asfaltado.

O projeto gerou ainda debate sobre a situação financeira do Estado. Para prestar esclarecimentos, foram convidados representantes das instituições de crédito envolvidas e secretários estaduais. Eles confirmaram que o Tocantins dispõe de condições para pagar os empréstimos.