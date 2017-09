Começa na segunda-feira dia 4, as inscrições para o concurso público do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos de Analista e Técnico Judiciário. As inscrições seguem até o dia 2 de outubro pelo site. O valor será de R$ 95,00 e R$ 75,00, para Analista e Técnico Judiciário, respectivamente.

As provas serão realizadas no dia 3 de dezembro, em Palmas/TO. A seleção para os cargos compreenderá provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. O certame será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A jornada de trabalho para todas as funções é de 40 horas semanais e a remuneração é de R$ 10.461,90 para cargos de nível superior e de R$ 6.376,41 para cargos de nível médio.

Vagas

Estão sendo ofertadas 10 vagas divididas em quatro cargos, sendo 5 para nível superior e 5 para área técnica, além de cadastro de reserva para todos os cargos e para Analista Judiciário área Administrativa. Confira:

Cargo 1: Analista Judiciário/Área Judiciária = 3 vagas e formação de cadastro de reserva (exigência: curso de nível superior em Direito);

Cargo 2: Analista Judiciário/Área Administrativa = formação de cadastro de reserva (exigência: curso de nível superior em qualquer área);

Cargo 3: Analista Judiciário/Área Administrativa/Especialidade: Contabilidade = 2 vagas e formação de cadastro de reserva (exigência: curso de nível superior em Ciências Contábeis);

Cargo 4: Técnico Judiciário/Área Administrativa = 3 vagas e formação de cadastro de reserva (exigência: conclusão do ensino médio ou curso técnico equivalente);

Cargo 5: Técnico Judiciário/Área Apoio Especializado/ Especialidade: Programação de Sistemas = 2 vagas e formação de cadastro de reserva (exigência: conclusão do ensino médio ou curso técnico equivalente com carga horária mínima de 120 h/).

Lotação

Os candidatos nomeados para os cargos de Analista Judiciário – Área Administrativa; Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Contabilidade e Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado em Programação de Sistemas serão lotados na secretaria do TRE-TO.

Já os nomeados para os cargos de Analista Judiciário – Área Jurídica e Técnico Judiciário – Área Administrativa, serão lotados a critério do Tribunal, em cartório eleitoral no interior do Estado do Tocantins, em que haja disponibilidade de vagas, nos termos da Resolução TSE nº 23.391/2013.

Prazos

Data Evento 4 de setembro – 10h à 2 outubro – 18h Inscrição 6 de outubro Relação provisória de pedido de isenção deferido 30 de outubro Pagamento da taxa de inscrição 3 de dezembro Aplicação das provas 5 de dezembro Gabaritos oficiais preliminares 8 de dezembro Gabaritos objetos de recursos 9 de janeiro Resultado Final

Veja o edital na íntegra aqui.

Atenção! Um dos requisitos básicos para a investidura no cargo é estar em dia com as obrigações eleitorais.