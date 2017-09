O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira, 1° de setembro, alerta vermelho, de grande perigo, por umidade relativa do ar abaixo de 12% em 46 municípios tocantinenses. O alerta vermelho é o mais alto e representa risco extremo de incêndios florestais e à saúde da população - (doenças pulmonares, dores de cabeça e etc).

Os cidadãos tocantinenses devem ficar atentos, principalmente, nos seguintes municípios que são destacados pelo Inmet: Almas, Alvorada, Aliança do Tocantins, Araguaçu, Arraias, Barrolândia, Brejinho de Nazaré, Cariri do Tocantins, Chapada da Natividade, Chapada de Areia, Conceição Do Tocantins, Cristalândia, Crixás Do Tocantins, Divinópolis Do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso Do Araguaia, Fátima, Gurupi, Ipueiras, Jaú do Tocantins, Lagoa da Confusão, Marianópolis, Miracema do Tocantins, Monte do Carmo, Monte Santo, Natividade, Nova Rosalândia, Oliveira de Fátima, Palmas, Palmeirópolis, Paranã, Paraíso do Tocantins, Peixe, Pindorama do Tocantins, Pium, Porto Nacional, Pugmil, Sandolândia, Santa Rita do Tocantins, Santa Rosa do Tocantins, Silvanópolis, Sucupira, São Salvador, São Valério e Talismã.

Entre as instruções recomendadas pelo Instituto estão: beba bastante líquido; atividades físicas são nocivas em tal tempo seco; evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; use hidratante para pele e umidifique o ambiente; evite bebidas diuréticas (café e álcool); obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

É recomendada a ingestão de pelo menos dois litros de água por dia, o uso de umidificadores de ar, bacias com água ou toalhas molhadas em ambientes da casa, refeições leves e cuidados especiais com crianças e idosos.

Segundo informações divulgadas pelo Inmet, a previsão máxima para muitas das cidades tocantinenses citadas é de 40 °C hoje, entre elas, Palmas, Miracema do Tocantins, Gurupi, Paraíso do Tocantins e Lagoa da Confusão.

