Acontece nesse sábado, 2 de setembro, a partir das 8h, na Escolinha do Cruzeiro, em Palmas/TO, a Jornada Esportiva de Futebol Sete Society coma disputa do Torneio de Base. A competição deve reunir cerca de 200 garotos nas categorias Sub-13 e Sub-15. No final de semana passada aconteceram as disputas nas categorias Sub-7, Sub-9 e Sub 11.

O evento está sendo organizado pela Federação Tocantinense de Futebol Sete Society e conta com a participação de várias equipes de escolinhas de futebol de Palmas.

Já confirmaram presença as escolinhas do Santos Futebol Clube, Fluminense, Cruzeiro, Arne 64 e Escolinha Nilton Santos, unidade administrada pela Secretaria de Educação, Juventude e Esportes.

O evento contará com apoio da Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes, por meio da Superintendência de Esportes, que cederá com troféus, medalhas e apoio técnico.