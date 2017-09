A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC – Sul), apreendeu, na madrugada desta sexta-feira, 1, em Gurupi, 9kg de pasta base de cocaína. A droga estava em poder de Everaldo M. L., de 42 anos, que foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas.

Conforme o delegado Rafael Fortes Falcão, responsável pelo caso, Everaldo conduzia um veículo pela BR153, quando foi abordado pelos policiais civis da Deic –Sul, no momento que chegava à cidade de Gurupi. Após buscas, os agentes localizaram no interior do carro nove tabletes de pasta base de cocaína, totalizando mais de 9 kg da droga.

De imediato, Everaldo recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede da Deic –Sul, onde foi autuado em flagrante pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas. Logo em seguida, o suspeito foi encaminhado à Casa de Prisão Provisória de Gurupi (CPPG), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Ainda segundo o delegado Rafael Falcão, o entorpecente apreendido estava avaliado em mais de R$ 135 mil reais, no entanto, caso a droga chegasse às ruas (com a costumeira manipulação e fracionamento para ser vendida a usuários), esse valor poderia triplicar.