A Polícia Militar realiza na manhã desta sexta-feira, 1° de setembro, a operação denominada "Expediente Operacional". O objetivo é promover ações preventivas de segurança com o emprego do efetivo administrativo e operacional de todas as unidades do Estado. Haverá reforço do policiamento em áreas comerciais, residenciais e nos pontos considerados críticos.

O comandante-geral da PM, Glauber de Oliveira Santos, determinou aos comandantes de unidades administrativas e operacionais da capital e interior, que o efetivo seja colocado nas ruas para realizar o policiamento ostensivo. Os policiais farão blitz em pontos estratégicos das cidades como também abordagens a pessoas e veículos suspeitos. Dessa forma a corporação busca prevenir e coibir as ações praticadas por infratores.

A Operação contribui para preservar a ordem pública, proteger o patrimônio, o bem estar e a tranquilidade social.