As comarcas de Goiatins e Araguaína, na região Norte do Estado, realizam, a partir desta segunda-feira (4/9), temporadas de júri popular. Ao todo, 13 processos estão na pauta de julgamentos neste mês de setembro.

Em Goiatins, foram pautados sete processos para a 2ª temporada de julgamentos de crimes contra a vida, que será realizada até o dia 19. Nesta segunda e terça-feira (4 e 5/9), os julgamentos ocorrerão no auditório da Câmera Municipal de Barra do Ouro. Já nos dias 6 e 20 de setembro, os julgamentos serão realizados no auditório da Associação Planalto, em Campos Lindos. Nos dias 12, 13 e 19, as audiências acontecerão no Salão do Tribunal do Júri, do Fórum da Comarca de Goiatins.

A estratégia adotada pelo juiz Luatom Bezerra Adelino, de realizar as sessões plenárias de júri na cidade onde os crimes foram praticados, faz com que os jurados selecionados sejam da população local atingida pelo ato criminoso. “O intuito não é só incentivar a participação da comunidade, mais também mostrar que a Justiça está presente e é efetiva”, ressaltou.

Araguaína

Em Araguaína, a 5° Temporada de Julgamentos do Tribunal do Júri tem início nesta segunda-feira (4/9) e segue até o dia 21. Ao todo, seis processos foram colocados em pauta e os julgamentos serão realizados no auditório da OAB de Araguaína, com início às 8 horas. Os trabalhos serão conduzidos pelo juiz titular da 1° Vara Criminal e Tribunal do Júri, Francisco Vieira Filho.

Confira os processos que serão julgados em Goiatins:

Data: 04 de setembro

Processo: 5000072-82.2008.827.2720

Horário: 9 horas

Local: Auditório da Câmera Municipal de Barra do Ouro

Data: 05 de setembro

Processo: 5000161-03.2011.827.2720

Horário: 9 horas

Local: Auditório da Câmera Municipal de Barra do Ouro

Data: 06 de setembro

Processo: 5000032-03.2008.827.2720

Horário: 9 horas

Local: Auditório da Associação Planalto em Campos Lindos

Data: 20 de setembro

Processo: 5000167-44.2010.827.2720

Horário: 9 horas

Local: Auditório da Associação Planalto em Campos Lindos

Data: 12 de setembro

Processo: 5000302-22.2011.827.2720

Horário: 9 horas

Local: Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Goiatins

Data: 13 de setembro

Processo: 0000474-10.2015.827.2720

Horário: 9 horas

Local: Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Goiatins

Data: 19 de setembro

Processo: 5000399-51.2013.827.2720

Horário: 9 horas

Local: Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Goiatins

Confira os processos que serão julgados em Araguaína:

Data: 04 de setembro

Processo: 0002341-46.2016.827.2706

Horário: 8 horas

Data: 06 de setembro

Processo: 0012185-20.2016.827.2706

Horário: 8 horas

Data: 11 de setembro

Processo: 5013510-81.2012.827.2706 – (2012.0003.0747-0/0)

Horário: 8 horas

Data: 14 de setembro

Processo: 5000028-91.1997.827.2706 (547/97)

Horário: 8 horas

Data: 18 de setembro

Processo: 5011579-09.2013.827.2706

Horário: 8 horas

Data: 21 de setembro

Processo: 5000033-83.2001.827.2703

Horário: 8 horas