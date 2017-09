O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta segunda-feira, 4, por volta das 9 horas, para socorrer as vítimas de um acidente que aconteceu na curva do mirante da cachoeira do Roncador em Taquaruçu. Oito pessoas estavam em um veículo de passeio, quando o carro perdeu os freios na descida da serra e caiu por cerca de 20m no despenhadeiro. Os militares levaram cerca de uma hora para resgatar todas as vítimas.

Um dos ocupantes, Josivan Gomes, de 32 anos, que era cadeirante veio a óbito no local. Os bombeiros fizeram a descida por cabos de ancoragem, as vítimas foram estabilizadas e removidas em pranchas içadas por cabos com ajuda da viatura dos bombeiros.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram os primeiros socorros no local. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Geral de Palmas e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região sul da capital.

O helicóptero da SSP foi deslocado para auxiliar no resgate de uma das vítimas que sofreu traumatismo craniano. O motorista do veículo, Danilo dos Santos, sofreu escoriações e foi levado consciente.

As três crianças que estavam no veículo, Ezequiel Daima de Oliveira, de 4 anos, Maisa Daima de Oliveira, de 2 anos, Elisandra, de 8 anos, foram socorridos por pessoas que passaram no local no momento do acidente.