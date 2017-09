Nas comemorações do 54º aniversário de Dois Irmãos, na noite de sábado, 2, a vice-governadora, Claudia Lelis, anunciou que na próxima semana, de 3 a 8 de setembro, a Cidade receberá caminhões pipa e maquinas para perfuração de poços artesianos.

Dois Irmãos está sofrendo com a estiagem prolongada e segundo o prefeito da Cidade, Wanilson Valadares, os moradores estão sem água em casa, "eu confio e acredito no trabalho da vice-governadora e tenho certeza que o problema da água será resolvido com o envio dessas máquinas”, destacou o prefeito.

Claudia Lelis destacou que o governo está entregando obras em todo o Estado é que os benefícios também estão chegando para Dois Irmãos. "Apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, e todos aqui sabem disso, o Governo do Estado vem conseguindo superar os obstáculos e está entregando obras, em todo o Estado", afirmou Lelis.

A vice-governadora agradeceu o apoio e o empenho que os parlamentares tocantinenses estão tendo para aprovação do empréstimo de R$ 453 milhões de reais com a caixa Econômica Federal para que o Governo do Estado possa realizar mais obras em todos os municípios tocantinenses.

"São esses recursos que irão trazer mais obras e benefícios para Dois Irmãos e todo o Tocantins ", enfatizou a vice-governadora.

Durante a festa de aniversário foram entregues 120 títulos de pioneiro, a moradores que ajudaram a construir a cidade, "Dois Irmãos tem muita história, mas ainda tem muito para construir e para se tornar a cidade que todos os moradores aqui merecem para criar seus filhos", lembrou Claudia Lelis.