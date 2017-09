Secretário Arnaldo Bahia (2ºD) com organizadores do evento

Os amantes da gastronomia já podem entrar em ritmo de contagem regressiva para o início do “Porto Nacional Food Truck”, que será realizado entre os dias 6, 7, 8 e 9 de setembro no Espaço Cultural Beira-Rio, na orla da cidade. Sejam doces ou salgados, quentes ou gelados, a comida vendida na rua ganhou nova roupagem, profissionalizou-se e chegará forte em Porto Nacional/TO.

O modelo food truck é uma tendência no Brasil, e essas empresas sob-rodas vão onde o público está e divulgam suas novidades via rede social.

Promovido pela Única Marketing, empresa de Santa Catarina, em parceria com a Prefeitura de Porto Nacional, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo (Secult), o evento que já passou por mais de 50 cidades brasileiras, chegará ao município portuense com quinze caminhões formando praticamente uma praça de alimentação montada no Espaço Cultural Beira-Rio.

Durante o evento serão preparadas massas, comida mexicana, hambúrgueres, acarajé, batas, entre outros.

De acordo com o secretário Arnaldo Bahia, o “Porto nacional Food Truck” movimentará a economia na cidade, gerando empregos temporários, além da compra e reposição de mercadorias que será toda adquirida no comércio local. “Podemos ressaltar que este tipo de evento é muito importante, pois todos saem ganhando”, afirma Arnaldo Bahia.

O food truck Montanha, por exemplo, está vindo diretamente de Santa Catarina com os sanduiches de costela desfiada, frango e picanha.

O desfile dos “caminhões de comida” está marcado para começar quarta-feira, 6, pela manhã, as 9h, na entrada da cidade. Dali, eles seguem com um buzinaço até o centro da cidade, finalizando no local do evento, que começa logo depois, a partir das 17h e vai até 00h.

Além da alimentação gourmet, público será servido com música e atividades diversas. Os preços são bem acessíveis. Os valores vão de 10 a 25 Reais, são bem em conta justamente para que toda a família participe. Além disso, a entrada é franca.

Segue a lista com o nome do Truck, o que ele vende e de onde ele vem:

1 - Monster / pizza / Paraná

2 - Hollywood / burger / Minas Gerais

3 - Rango / burger / Paraná

4 - Santo / burger / Minas Gerais

5 - Aero / churros / Santa Catarina

6 - Rancho do acarajé / Minas Gerais

7 - Montanha / Sanduiche / Santa Catarina

8 - Tá pronto / sucos / São Paulo

9 - Tá listo / mexicano / São Paulo

10 - Fornatta / dog / Minas Gerais

11 - LongHorn / churrasco / Minas Gerais

12 - Paraiso / crepe / Bahia

13 - Rosti / batata recheada / Minas Gerais

14 - Cinema / 6D / Distrito Federal

15 - Chopp / artesanal / Goiás