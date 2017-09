OColégio Marista Palmas realiza nesta segunda-feira, dia 4 de setembro, às 18h30, na quadra de esportes, a cerimônia de abertura dos Jogos Internos Maristas – JIM 2017. O evento contará com a presença de estudantes, pais, familiares e comunidade local. A cerimônia tem o objetivo de resgatar a história dos jogos olímpicos, incentivar a prática de esportes, promover a integração, o espírito de equipe e o respeito.

O JIM teve início nesta segunda-feira, 4, e traz o tema “Consciência Coletiva, Natureza Vencedora”, em sintonia com a temática da Campanha da Fraternidade deste ano “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”.

Os estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental participarão dos jogos de 4 a 6 de setembro, com as competições de handebol, basquete, futsal, vôlei, atletismo, tênis de mesa e xadrez. Já os estudantes da educação infantil e 2º ao 5º ano do ensino fundamental participarão nos dias 11, 12 e 13 de setembro, com brincadeiras, atividades na pista de atletismo, jogos apropriados para a faixa etária e show de talentos.