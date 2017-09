Acontece nesta segunda-feira, 4, a partir das 18h30 no plenário da Câmara Municipal de Palmas, o Encontro do PSB Metropolitano, que reunirá líderes do partido e dará posse à nova mesa diretora do partido na Capital, para o triênio 2017/2020. Segundo o secretário geral do PSB no Tocantins, Tiago Andrino, o atual presidente do PSB de Palmas, Alan Barbiero, será reconduzido ao cargo e novos membros serão empossados.

“Nesse evento o PSB reforça as suas bandeiras de governos focados nas pessoas com a transformação social como tem sido feito em Palmas, na educação, saúde e saneamento básico por exemplo, e governos marcados pela eficiência. O PSB hoje tem a marca da eficiência. Daremos posse à mesa diretora e também aproveitaremos a ocasião para discutir o momento político que a nossa cidade, estado e país enfrentam. Será a oportunidade de estar com os nossos filiados e também apresentar aquelas pessoas que recentemente vieram para o nosso partido. Estamos alinhados com a executiva nacional e o nosso presidente Carlos Siqueira”, afirmou.

Participam do evento o prefeito Carlos Amastha, os deputados, vereadores e líderes municipais. Além da posse da mesa diretora e das discussões políticas, acontece também o momento de filiação de novos correligionários ao Partido Socialista Brasileiro.