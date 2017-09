O repórter e escritor araguainense, Stoff Vieira Costa, lança seu primeiro romance, “Muito Além da Amizade”. Stoff apresenta sua primeira obra ao público contando a trajetória de Nando e Arthur, um romance que mostra a descoberta da sexualidade e o amor que nasce entre dois amigos.

O lançamento oficial da obra está sendo planejada para acontecer no mês de novembro em Araguaína/TO. Mas o romance já se encontra a venda no site da editora, Clube de Autores. O livro é o primeiro de uma série destinada ao público adolescente.

Sobre o livro, Stoff afirma: “É uma história de amor, acima de tudo, mas uma história de amor entre dois garotos. No entanto, a história de Nando e Arthur nos mostra uma relação de amizade verdadeira, ao mesmo tempo, que relata os desafios da descoberta da sexualidade”.

O Romance

Muito Além da Amizade, retrata a descoberta do primeiro amor, com características particulares: a descoberta da sexualidade, o medo do primeiro beijo, e o despertar do grande amor de Nando por Arthur, seu amigo de infância. Ao mesmo tempo, que Nando se esforça para esconder seus sentimentos pelo melhor amigo, também tem que lidar com os ciúmes que surge quando Arthur se interessa por uma colega de escola e passa a confidenciar ao amigo às experiências e descobertas do primeiro namoro.

Mesmo vivendo o seu primeiro romance é no apoio e na amizade de Nando que Arthur desabafa seus problemas e encontra um ombro amigo para chorar as agressões que sofre por parte do pai alcoólatra. Aos poucos todo esse carinho vai se transformando em um novo sentimento, fazendo com que Arthur descubra mais sobre si mesmo e sua sexualidade.

“Mais do que entreter e divertir, a ideia é que o livro sirva também como ferramenta para derrubar os muros dos preconceitos, que infelizmente ainda existe na sociedade”, afirma o autor.

O exemplar do livro já pode ser adquirido através do site da editora no seguinte link:

https://clubedeautores.com.br/book/240621--Muito_alem_da_amizade#.WarWF9LR-1s