O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmas (Sisemp), realiza mobilização nesta terça-feira, 5, a partir das 8h, na Avenida JK em razão do atraso da Prefeitura de Palmas em pagar a data-base e retroativos, progressões e retroativos, e outros direitos que o sindicato alega estão sendo negados. O ponto de concentração é em frente ao Colégio São Francisco, de lá a manifestação segue na Avenida JK até o prédio da Prefeitura.

Devendo ser paga, por Lei, na folha de janeiro, a data-base foi paga apenas para uma parcela dos servidores, caminhando assim para o 9º mês em atraso. Segundo o sindicato, apesar de a Prefeitura de Palmas ter publicado, ainda em janeiro, o índice do reajuste, de 6,58% e as tabelas de vencimentos, o prefeito Carlos Amastha foi aos poucos cessando o diálogo, e não apresentou uma posição concreta sobre o pagamento. “A Gestão havia feito o compromisso de pagar a data-base na folha de julho. Não pagou e cancelou as duas últimas reuniões da Câmara de Recursos Humanos, demonstrando assim o descaso com o servidor municipal”, ressalta o presidente do Sisemp, Heguel Albuquerque.

Segundo o Sisemp, as progressões não são pagas desde agosto de 2016 para a grande maioria dos servidores. No caso da Educação o atraso já soma mais de dois anos, segundo o sindicato, que ainda informa que o acúmulo de direitos atrasados, além de defasar o salário dos servidores, pode gerar uma bola de neve, dificultando ainda mais o pagamento por parte do município.

Além do não pagamento dos direitos, o Sisemp tem recebido reclamações que as solicitações de férias estão sendo continuamente negadas, em uma “suspensão não oficial”.

Como a Prefeitura de Palmas não tem apresentado respostas sobre o pagamento dos direitos atrasados, o Sisemp vem mobilizando os servidores para forçar a Gestão Municipal a cumprir os compromissos com a categoria.