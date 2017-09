O governador Marcelo Miranda entrega nessa quarta-feira, 6, os primeiros apartamentos do Programa Minha Casa Minha Vida 2. As unidades habitacionais, que representam um investimento de R$ 7,46 milhões, são resultados de parceria entre o Governo do Estado e o Governo Federal. A solenidade será às 10 horas, na quadra 504 Norte, em Palmas.

A entrega dos 56 apartamentos do Residencial Netuno é a primeira etapa de um total de 392 unidades previstas para serem entregues pelo programa. Os apartamentos possuem uma área de 61,31 m² de área privativa, dois quartos, sendo uma suíte; banheiro social, com espaços adaptáveis para portadores de necessidades especiais; cozinha americana; área de serviço; sacada; laje técnica; vaga de garagem; salão de festas; playground e espaço para biblioteca.

Na parceria, o Governo do Estado entrou com a doação da área, possibilitando, assim, diminuir o custo do imóvel, a redução de taxas, dos juros subsidiados, facilitando as condições de financiamento.

Programa

O Minha Casa Minha Vida 2 atende pessoas com renda de até R$ 6.500, em especial os servidores públicos estaduais. O programa prevê a construção de 3.250 unidades habitacionais em diversas regiões de Palmas.

Pioneirismo

O Tocantins é o primeiro Estado a criar uma linha de financiamento habitacional para servidor público estadual, tornando pioneiro neste modelo.

Segundo o presidente da Companhia Imobiliária do Tocantins (TerraPalmas), Aleandro Lacerda, o sucesso do projeto fez com que ele fosse normatizado pela Caixa Econômica Federal e hoje já está sendo realizado em vários estados brasileiros.