Cursos gratuitos, professores qualificados, bolsas e auxílios financeiros, intercâmbios, estágios e facilidade de inserção no mundo do trabalho. Esses e outros benefícios são ofertados aos estudantes pelo Instituto Federal do Tocantins (IFTO), que lançou nessa segunda-feira, 4, o edital do Processo Seletivo e Vestibular para ingresso no primeiro semestre de 2018.

No certame, são ofertados cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes ao ensino médio e cursos superiores. Ao todo, estão disponíveis 2.376 vagas, sendo 563 destinadas aos cursos de nível superior e 1.813 para cursos do ensino médio. O período de inscrições será de 8 de setembro a 22 de outubro e poderão ser efetuadas por meio do portal.ifto.edu.br

Este ano, os interessados poderão pagar as inscrições com entrega de alimentos não-perecíveis, conforme esclarece a presidente da comissão organizadora do processo seletivo Cremil Maria de Faria. "Uma novidade é que as inscrições poderão ser pagas também através de alimentos não-perecíveis. O candidato pode obter a informação do horário e local de entrega desses alimentos, que foram disponibilizados por cada campus, nos anexos dos editais", disse.

A presidente ressalta ainda que foi dado um prazo entre o lançamento do edital e o início das inscrições de modo a facilitar o acesso, com antecedência, do candidato às informações do certame, "para que o mesmo veja os cursos que estão sendo ofertados pelos 11 campi do IFTO, a data das provas, todo o cronograma com os prazos, o conteúdo a ser estudado e as demais informações necessárias", afirmou.

As provas para os cursos técnicos de nível médio estão previstas para serem realizadas em 26 de novembro: modalidade integrados e concomitante no período vespertino e subsequente no período matutino. As provas para cursos superiores estão previstas para o dia 19 de novembro, no período vespertino.

Todas as informações sobre o Processo Seletivo e Vestibular 2018/1 podem ser obtidas por meio do Portal do IFTO.