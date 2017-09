Com dois dias de disputas, 31 de agosto e 1º de setembro, foi realizada a primeira etapa da 3ª edição dos Jogos da Integração Escolar de Araguaína, com alunos das escolas municipais. Os campeões dessa etapa foram definidos no atletismo e cabo de guerra. As disputas acorreram no Centro de Treinamento Tiro de Guerra.

"Foi um momento de muita alegria, eu consegui saltar tão bem. Não imaginava que podia ir tão longe. Espero ano que vem poder competir novamente", disse o aluno André Araújo ao saltar 178 cm na competição de salto em distância.

Realizado pela Prefeitura de Araguaína, os Jogos da Integração Escolar reunirão nas duas fases da competição mais de oito mil alunos. A segunda etapa ocorrerá no mês de novembro, nos dias 9 e 10, nas comemorações do aniversário da cidade. Farão parte da próxima etapa as disputas de futebol de salão com alunos entre 7 a 12 anos de idade.

Este ano a competição também terá a participação de alunos com baixa visão através das disputas do goalball (jogo para cegos).

Força coletiva

Os alunos da Escola William Castelo Branco mostraram que a força coletiva faz toda a diferença na hora de brigar pelo primeiro lugar. Coordenados pela professora Gleicia Venção, a turminha foi a grande campeã nas disputas do cabo de guerra.

O objetivo dos jogos é desenvolver o intercâmbio esportivo e recreativo entre escolas da Rede Pública Municipal de ensino, professores, pais e escolares, enfatizando o caráter educativo das atividades desenvolvidas na comunidade escolar. Os jogos buscam ainda valorizar a cultura corporal do movimento.

Resultado



Salto em distância (categoria sub-11)

Masculino

1º lugar - Wesley Sousa da Conceição (Escola Manoel Lira);

2º lugar - Hiury Matheus Barbosa (Escola Luiz Gonzaga);

3º lugar - Kauã da Silva (Escola Tereza Hilário Ribeiro).

Feminino

1º lugar - Sheila Leticia Silva (Escola Wiliam Castelo Branco);

2º lugar - Micaelly Diswane Oliveira (Escola São Vicente de Paula);

3º lugar - Thawne Kemilly Silva (Escola Raimundo Falcão Coelho).



Atletismo (corrida 50 metros, categoria sub-9)

Feminino

1º lugar - Yara Araújo (Escola Tereza Hilário Ribeiro);

2º lugar - Yara Victória (Escola José Ferreira Barros);

3º lugar - Bianca Gonçalves (Escola Luiz Gonzaga).



Masculino

1º lugar - Ray Gustavo Silva (Escola do Campo);

2º lugar - André Lucas (Escola Cabo Luzimar);

3º lugar - Fernando Júnior (Escola Manoel Lira).



Atletismo (categoria sub-11)

Masculino

1º lugar - Pedro Victor (Escola Francisco Bueno de Freitas);

2º lugar - Inácio da Cruz (Escola Manoel Lira);

3º lugar - Ruan dos Santos (Escola Santa Luzia).



Feminino

1º lugar - Yasmin Miranda (Escola Luiz Gonzaga);

2º lugar - Helena de Sousa (Escola Domingos Sousa Lemos);

3º lugar - Milena Silva Santos (Escola Maria da Conceição).



Cabo de Guerra

Campeã - Escola William Castelo Branco;

Vice-campeã - Escola Luiz Gonzaga.