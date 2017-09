O jogo online League of Legends (LoL), considerado o jogo online com maior número de acessos no mundo, está com sua segunda etapa em definição. A transmissão do evento ocorrerá novamente no Centro Universitário Integrado de Ciência, Cultura e Arte (Cuica), no Câmpus da UFT de Palmas. Desta vez, a transmissão será às 17h. A entrada será gratuita. A partida será disputada pelas equipes Team oNe e paiN Gaming.

O evento de transmissão é promovido por alunos do Curso de Ciências da Computação em parceria com a Diretoria de Assuntos Comunitários da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex), NerdTins e Atlética Cibernética. Segundo Jessivan Bezerra, a média de expectativa do público é em torno de 150 a 200 pessoas. "Haverá também venda de lanches no local pela Atlética Cibernética", pontua o estudante da comissão organizadora.

Saiba mais

League of Legends (LoL) é considerado o jogo online com maior número de acessos no mundo. Estima-se que, por mês, o game é jogado por cerca de 100 milhões de pessoas, que geram mais de um bilhão de horas jogadas.

LoL é um jogo online que mistura elementos de Role Playing Games (RPG ou Jogo de Representação de Papeis) com Real-time strategy (RTS ou Estratégia em Tempo Real).

Duas equipes com cinco pessoas cada tem o objetivo de derrotar a equipe adversária destruindo sua base (Nexus) em um mapa online. Os personagens progridem a cada vitória e podem ter seus atributos (como força, velocidade, etc) modificados ao gosto de cada jogador. (UFT)