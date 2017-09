Nesta quarta-feira, 6, começa a 11ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), que acontecerá na Praça Vereador Tarcísio Machado. A exemplo dos anos anteriores, o evento está recheado de atrações especiais, tanto na gastronomia quanto na música.

E quem dá o pontapé no palco nacional é a dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, a partir das 23 horas, que promete animar o público com sucessos já consagrados, como “Como um Anjo”, “Palavras de Amor”, “Leilão”, “Caso Marcado”, “Ciumenta” e o recente trabalho “Cachorro de rua”. Quem também se apresenta na abertura da programação é a dupla sertaneja tocantinense Cleiton Basttos e Diego, a partir das 21 horas, no palco local, com os grandes hits da atualidade e sucessos que fazem parte da história do sertanejo no Brasil.

Sertanejo universitário

Nascidos na cidade de Ponte Nova (MG), os irmãos César Menotti e Fabiano começaram a carreira profissional tocando em barzinhos na capital Belo Horizonte. A projeção veio mesmo em 2005, com o CD “Palavras de amor”, que trouxe hits como “Leilão”, “Anjo” e “Palavras de amor”. Em 2006, o sucesso da dupla continuou ascendente. Os irmãos Menotti têm forte influência na popularização da música sertaneja e da autêntica música caipira entre o público jovem, sendo considerados os pioneiros do sertanejo universitário.

Sertanejo tocantinense

Cleiton Joé de Oliveira e Diego José Rodrigues se conheceram por meio de um amigo em comum. Logo nasceu a dupla Cleiton Basttos e Diego. De acordo com assessoria, a dupla se dedica totalmente à música, com composição e interpretação de grandes sucessos. E a sintonia vai além dos palcos, já que ambos se tornaram grandes amigos, com as famílias compartilhando o amor pela música.

Programação completa

Dia: 06/09

Chef local: Kananda Azevedo Gomes com a receita de macarrons de pequi com castanha

Cozinha Show: Giselle Itiê – às 19 horas

Palco local: Cleiton Basttos e Diego - às 21 horas

Palco nacional: Cesar Menotti e Fabiano - às 23 horas

Dia: 07/09

Cozinha Show: Rafael Cardoso

Chef local: Eduardo Zonta com a receita de tucunaré ao vinho branco com tian de legumes, batata ao murro e crocante de alho-poró

Palco nacional: Banda Som e Louvor – às 21 horas e Adriana Arydes - às 23 horas

Dia: 08/09

Cozinha Show: Joaquim Lopes - às 19 horas

Palco Local: Mestre Kuca – às 21 horas

Palco Nacional: Gabriel O Pensador – às 23 horas

Dia: 09/09

Cozinha Show: Dalton Rangel – às 19 horas

Palco local: Paulinho Braga e Banda – às 21 horas

Palco nacional: Tiago Iorc – às 23 horas

Dia: 10/09

Palco nacional: Festival Kids com presença da Peppa Pig - às 18 horas

Cozinha Show: Carlos Bertholazzi – às 19 horas

Premiação - às 20 horas

Palco Nacional: Anavitória - às 21 horas