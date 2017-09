Doar sangue é um ato de solidariedade e cada doação pode salvar a vida de até quatro pessoas. Sabendo disso, a Secretaria de Estado da Saúde reforça a importância das doações de sangue ocorrerem com regularidade e não apenas quando um familiar ou amigo passa por essa necessidade. “Todos os dias temos a necessidade de sangue para atender a pacientes que dão entrada nos hospitais públicos e privados do Tocantins. Por isso, precisamos que nossos estoques sejam abastecidos regularmente”, reforça o secretário de Estado da Saúde, Marcos Musafir.

As pessoas que desejam colaborar com esse ato de amor podem procurar qualquer uma das unidades do Hemocentro espalhadas pelo Estado, mas vale lembrar que neste feriado de quinta-feira, 7, e sexta-feira, 8, as unidades estarão fechadas. Assim, os voluntários devem aproveitar esta quarta-feira, 6, para fazer as doações.

O funcionamento das unidades retorna normalmente no sábado, das 8h às 12h, exceto no anexo que funciona no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Unidades de coleta:

Toda sociedade pode ajudar a manter os estoques abastecidos, para isso basta procurar uma unidade de coleta mais próxima e fazer a doação.

Hemocentro Regional de Araguaína, Rua 13 de maio, nº1336, Centro, 3411-2915/2916/2917;

Núcleo de Hemoterapia na cidade de Gurupi, Rua 14 de novembro quadra 117, LT 08, Centro, Telefones/Fax: 3312-2237;

Unidades de Coleta e Transfusão de Porto Nacional, Avenida Luis Leite Ribeiro S/N, Centro, Telefones/Fax: 3363-832;

Unidades de Coleta e Transfusão de Augustinópolis, Rua Anicuns, nº 200, Centro, Telefones/ Fax: 3456-1343;

A Unidade de Coleta no Anexo do Hospital Geral de Palmas também receberá doadores.

Para doar sangue é necessário:

• Ter entre 16 e 69 anos

• Pesar mais de 50 kg

• Estar saudável

• Levar documento oficial com foto

•Não ter se alimentado com comida gordurosa até 4 horas antes da doação