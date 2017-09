Para garantir um feriado tranquilo nos municípios do Tocantins, a Polícia Militar intensifica o policiamento e deflagra operações no período de 7 a 11 de setembro, em todo o Estado.

A PM estará presente durante as festividades do feriado de 7 de setembro (Independência do Brasil), dia 8 (Dia da Padroeira do Tocantins) e em outros eventos. Todo o efetivo estará empregado em ações de abordagens a veículos e pessoas, policiamento ostensivo na zona rural, urbana e rodovias.

No Festival Gastronômico de Taquaruçu, onde são esperadas cerca de 100 mil pessoas, a segurança será reforçada por policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar. A PM atuará em ações estratégicas para garantir a ordem pública e em conjunto com outras forças de segurança, fará blitzen simultâneas e abordagens durante a Operação Lei Seca na TO-030, que dá acesso ao Distrito.

Também foram planejadas ações de caráter preventivo, ostensivo e educativo e/ou repressivo durante show em Formoso do Araguaia; na Exposição Agropecuária de Alvorada, de 04 a 10; na festividade de aniversário de Jaú, de 5 a 7; no Rodeio de Dorilândia, em Sandolândia, de 7 a 9; na Cavalgada em São Miguel, no dia 7, blitzen em Couto Magalhães e no Rodeio e Cavalgada em Porto Alegre do Tocantins, de 7 a 10 de setembro.

Em continuidade às ações, na cidade de Lagoa da Confusão, será feita a patrulha rural e o policiamento de praia, além de blitzen.

O 2º Batalhão da PM faz operação ostensiva e participa do desfile de 7 de setembro em Araguaína; reforça o policiamento no Campeonato Estadual de Futebol Sub-19/2017 no dia 10.

Batalhão da PM Ambiental

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental faz operação com o Ibama na região do Cantão para a proteção de quelônios (tartaruga) e também atua na Lagoa da Confusão, em apoio ao Naturatins, com foco no turismo e preservação ambiental; na cidade de Peixe e região da Usina de Lajeado.

Rodovias

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e de Divisas (BPMRED) realiza operações em rodovias de todo o Tocantins, inclusive com utilização de etilômetros. Criado no ano de 2015, o BPMRED combate todas as modalidades criminosas que assolam as rodovias, tais como: tráfico de drogas, armas e munições, bem como o contrabando, descaminho, roubos de cargas e veículos e outros.

Desfiles

Estão sendo promovidas pela PM, durante essa semana, diversas atividades voltadas à comemoração cívica do Dia da Independência, como palestras em escolas da rede pública e privada. A intenção, segundo o comandante geral da PM, coronel Glauber de Oliveira Santos, é reforçar as temáticas sobre o contexto da pátria e resgatar tradições históricas no Estado.

“A Semana da Pátria é um momento de prestigiarmos esse fato histórico tão importante para a nação que foi a Independência do Brasil. Assim, podemos refletir sobre o que somos e o que seremos na busca de construir um país melhor,” apontou o comandante geral.

Além disso, a PM participa de desfiles cívicos e militares em alusão à Independência em diversas cidades, como em Palmas, onde 400 alunos do Colégio da Polícia Militar vão desfilar no evento de 7 de setembro que será encerrado com apresentação do motorizado da PM com 12 viaturas.