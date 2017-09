As repartições públicas municipais não funcionarão nos feriados de 7 e 8 de setembro, Dia da Independência do País e Dia do Padroeira do Estado do Tocantins, respectivamente, retornando ao expediente normal na próxima segunda-feira, 11.

A exceção são serviços que atuam em regime de plantão, a exemplo da Guarda Metropolitana e divisões e fiscalização de trânsito. No calendário escolar de 2017, não há atividades letivas previstas para ambas as datas nas escolas municipais da Capital.

Na Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as Unidades de Pronto Atendimento de Palmas (UPA) Sul e Norte terão expediente normal durante o feriado, isto é, 24 horas por dia. Também não haverá expediente na Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e na Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp). O Parque Cesamar manterá no feriado seu horário de funcionamento das 5 às 23 horas.