Para garantir a segurança e tranquilidade dos que forem subir a região serrana de Palmas para o 11º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), um Plano de Ações Integradas foi criado para formular estratégias para o enfrentamento da criminalidade e para garantir a tranquilidade viária. Para isso, uma força de segurança formada por instituições municipais e estaduais irá atuar com fiscalização, ações educativas de trânsito, blitz e patrulhamento preventivo e repressivo dentro e nas proximidades do circuito, de 6 a 10 de setembro, período do evento.

Conforme relatou o secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), Major Leonardo Gomes, as estatísticas do Festival Gastronômico de Taquaruçu apontam que é um evento seguro. “É possível verificar que os registros nos anos anteriores indicam um número mínimo de ocorrências na localidade, o que indica que o planejamento realizado foi, na prática, efetivado com sucesso. E neste ano não será diferente”, enfatizou.

Ainda segundo o secretário, nos anos de 2013 e 2014 foram 14 ocorrências registradas nas proximidades do circuito e em 2015 e 2016 foram apenas 09. No trânsito os dados também apontaram que os números de acidentes foram ainda menor, apenas um em 2014 e um em 2016.

Transporte

Para reforçar a segurança viária, uma linha especial sairá de 10 em 10 minutos do Ginásio Ayrton Senna com destino a Praça Miracaípe em Taquaruçu, para aqueles que optarem por deixar o carro no estacionamento. A linha funcionará das 18 às 22h, com veículos climatizados e com rampa de acessibilidade. Já o retorno acontecerá entre às 22 horas e 04h30 da madrugada, ou enquanto houver demanda, com o mesmo intervalo de tempo da ida. Da estação Javaé, a linha 048, que atende o Distrito de Taquaruçu, terá horário especial durante o FGT e sairá de 15 em 15 minutos, a partir das 18 até às 24 horas.

Trânsito

A equipe de Educação para o Trânsito irá levar de mesa em mesa o alerta do perigo de beber e dirigir aos participantes. E para garantir que ninguém saia do circuito dirigindo alcoolizado, blitze da Operação Lei Seca serão realizadas na madrugada, no retorno do festival.

Radares móveis estarão ao longo para garantir que os condutores mantenham a velocidade permitida da via. Os agentes de trânsito também estarão em pontos estratégicos do distrito para garantir a fluidez do tráfego e orientando sobre as vias que estarão bloqueadas para o acesso de carros.

Segurança

De acordo com a secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana o efetivo empregado na segurança do evento contará com viaturas, motos, e um ônibus equipado com câmeras de videomonitoramento. O quantitativo do efetivo não foi divulgado por motivo de segurança.

A Delegacia de Taquaruçu atenderá em sistema de plantão e durante as cinco noites, motociclistas ficarão transitando pela parte externa do circuito e pelos estacionamentos, com a missão de coibir arrombamentos, furtos e outros ilícitos. Guardas Metropolitanos também atuarão no Ginásio Ayrton Senna, local do estacionamento para aqueles que optarem por seguirem caminho de ônibus.

Plano de Ações

O Plano de Ações faz parte do planejamento integrado para a segurança durante os dias do evento apontando a previsão e preparo das equipes de trabalho como o diferencial para garantir a histórica tranquilidade do Festival. A execução do plano terá início na manhã desta quarta-feira, 6, com visita técnica ao local do evento.

“A primeira atividade de construção desse Plano de Ações foi analisar os números anteriores e partir de premissas que poderiam ter sido mais bem observadas. Com isso, esperamos estar, juntamente com todos os parceiros, preparados para agir, principalmente, de forma preventiva. Nossa meta é a excelência dos serviços prestados aos cidadãos que saem para se divertir”, afirmou o secretário Major Leonardo Coelho.

Parcerias

São parceiros no Plano de Ações Integradas para o 11º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT): Agentes de Trânsito e Transportes, Fiscais de Posturas, Vigilância Sanitária, Defesa Civil Municipal e Guardas Metropolitana de Palmas, Polícia Militar, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. (Secom Palmas)