Com programação para todos os gostos, o Festival Gastronômico de Taquaruçu promove integração e momentos em família para quem sobe a serra em busca de comidas deliciosas e música boa. Nesta quinta-feira, 7, segundo dia do evento, as atrações musicais que agitam a noite são a Banda Som e Louvor, às 21 horas e a cantora Adriana Arydes, às 23 horas.

Com 30 anos de estrada, a Banda Som e Louvor promete repetir a fórmula de sucesso dos shows já realizados na Capital, ao levar para o público que comparecer ao Festival Gastronômico, a mensagem de fé e adoração no agito do forró com sucessos como “Festa de Crente”, “Pode Chorar”, “Deus Tá Caprichando”, “Adora” e o mais novo “De Janeiro a Janeiro” lançado pela Gravadora Som Livre Gospel.

De acordo com a banda gospel, que atualmente é composta por Jedson (vocalista e compositor), Samuel (baterista), Deison (acordeon), Isaías (teclados), Marigeso (baixo), Alexandre (guitarra) e Renilson (percussão), a emoção, unção e sentimentos transmitidos nas canções são universais.

Música católica pede espaço

A noite será encerrada por uma das maiores cantoras da música católica do Brasil da atualidade, Adriana Arydes. Já são 15 anos de carreira e 10 CDs gravados com repertório que vai da música sertaneja ao soul music.

Dentre os sucessos está a música “Guardiões”, presente do DVD Adriana Arydes – ao vivo, gravado na cidade de Resende (RJ) em 2014, e que reúne os maiores os maiores hits da carreira da cantora. De acordo com assessoria de Adriana, outro destaque é a canção “Halleluyah”, que conta com participações especiais de Ziza Fernandes, Davidson Silva, Fátima Souza e Adelso Freire.

Programação completa

Dia: 07/09

Cozinha Show: Rafael Cardoso

Chef local: Eduardo Zonta com a receita de tucunaré ao vinho branco com tian de legumes, batata ao murro e crocante de alho-poró

Palco nacional: Banda Som e Louvor – às 21h e Adriana Arydes - às 23h

Dia: 08/09

Cozinha Show: Joaquim Lopes - às 19h

Palco Local: Mestre Kuca – às 21h

Palco Nacional: Gabriel O Pensador – às 23h

Dia: 09/09

Cozinha Show: Dalton Rangel – às 19h

Palco local: Paulinho Braga e Banda – às 21h

Palco nacional: Tiago Iorc – às 23h

Dia: 10/09

Palco nacional: Festival Kids - às 18h

Cozinha Show: Carlos Bertholazzi – às 19h

Premiação - às 20h

Palco Nacional: Anavitória - às 21h (Secom Palmas)