A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da Delegacia Especializada na Repressão a Crimes Contra Prestadoras de Serviços Públicos (DERFAE), realizou diversas apreensões de equipamentos de alto valor econômico que haviam sido subtraídos, nas últimas semanas, das empresas OI e Claro, em Palmas e Paraíso do Tocantins.

Conforme o delegado Elírio Putton Júnior, responsável pelo caso, as ações que resultaram na recuperação de quatro baterias especiais utilizadas em torres de telefonia, dois módulos de conversão de energia, bem como cinco gabinetes, sendo três grandes e dois pequenos para armazenamento dos demais equipamentos, foram deflagradas, nos últimos três dias, nas cidades de Paraíso do Tocantins e Palmas.

Ainda segundo o delegado, os empresários do ramos de provedores de internet, Ronaldo V. da C. e Kleber de A. B. foram autuados pela pratica do crime de receptação, uma vez que, os equipamentos furtados foram encontrados nas estações de transmissão de sinais de internet de propriedade deles, o que configura a prática do delito citado.

Os objetos foram apreendidos e serão devolvidos às empresas, após a perícia. Uma estimativa provisória é de que o valor total dos equipamentos gira em torno de R$ 150 mil, conforme cálculo de um funcionário de uma das empresas de telecomunicação.

Segundo o delegado Elírio, “as práticas de furto de equipamentos de companhias de telecomunicação vinham aumentando substancialmente nos últimos anos, motivo pelo qual os agentes da Derfae já estão, há 90 dias investigando essa prática criminosa, tendo identificado uma rede de pessoas com conhecimentos técnicos envolvidos na subtração de equipamentos e de empresários que realizam a receptação para utilização em provedores de internet”, ressaltou o delegado.