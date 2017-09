Na tarde dessa quarta-feira, 6, a Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 5ª Delegacia de Palmas efetuou a devolução de 21 aparelhos celulares aos verdadeiros donos. Os aparelhos haviam sido furtados ou roubados, em bairros da região Sul de Palmas, e foram recuperados, ao longo do mês de agosto, após investigações.

Conforme o delegado Evaldo de Oliveira Gomes, responsável pelo caso, a maioria dos aparelhos celulares foram roubados à mão armada, em Taquaralto e bairros vizinhos e as investigações foram iniciadas assim que as vítimas fizeram os registros das ocorrências, na 5ª Delegacia.

O delegado informou também que os telefones foram encontrados com indivíduos, em vários pontos da região Sul da capital. “Por meio de trabalho investigativo, conseguimos identificar as pessoas que estavam na posse dos aparelhos celulares e, desta maneira, foram indiciados por receptação”, ressaltou o delegado. Ele ainda frisou que as investigações continuam com a finalidade de esclarecer os autores dos roubos e furtos.

Os aparelhos celulares de marcas e modelos variados foram periciados e, logo, após, devolvidos aos legítimos proprietários. Com a ação de quarta-feira, somente em 2017, a 5ª Delegacia de Polícia Civil já recuperou e restituiu aos verdadeiros donos, aproximadamente 146 telefones celulares.

A dona de casa Claudete Lopes Ferreira foi uma das vítimas que foi até a 5ª Delegacia de Polícia Civil, onde recebeu seu aparelho celular de volta. Ela agradeceu a ação da Polícia Civil e contou que, no dia dos fatos, estava à espera de um ônibus, em Taquaralto, quando foi abordada por dois indivíduos, conduzindo uma motocicleta, os quais armados com uma faca subtraíram seu aparelho celular.

“Estou muito feliz por reaver meu aparelho celular e gostaria de agradecer todo o empenho e dedicação da Polícia Civil, na figura do delegado Evaldo, que desde o registro do boletim de ocorrência, me trataram muito bem e não mediram esforços para investigar e recuperar meu celular, que agora estou recebendo de volta”, frisou.

Alerta às vítimas

Ao realizar a entrega dos aparelhos de celulares roubados, o Delegado Evaldo fez um alerta às pessoas que, por ventura, forem vítimas de furto ou roubo de aparelhos celulares ou qualquer outro bem, quanto aos procedimentos que devem adotar.

“A primeira providência a ser tomada pela vítima é ligar imediatamente para o 190 e informar todas as características do bem roubado ou furtado, bem como do autor ou autores do crime. Esse procedimento é importante a fim de a Polícia Militar ou a Guarda Metropolitana efetue buscas com o objetivo de localizar e prender os suspeitos”.

“Em seguida, se o bem não for recuperado, à vítima deve comparecer a uma Delegacia de Polícia Civil portando a nota fiscal de compra do produto e o número de identificação (IMEI), no caso, de aparelhos celulares, para que a Polícia Civil dê início às investigações visando recuperar o bem roubado”, concluiu o delegado