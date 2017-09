O projeto modelo de biodigestor implantado, em junho 2017, na Escola Familiar Agrícola, em Porto Nacional já começou a produzir gás e biofertilizante. A iniciativa faz parte do programa Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC) desenvolvido por meio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) em parceria com a Escola Familiar Agrícola de Porto Nacional.

O projeto modelo mostra o processo de funcionamento do biodigestor, sendo que neste primeiro momento está contribuindo no tratamento dos dejetos da suinocultura, produzindo gás e, consequentemente o biofertilizante. Portanto, o gás produzido pode ser aproveitado para gerar energia para iluminação de lâmpadas, lampião, geladeira, fogão e etc. Já o biofertilizante é um excelente insumo para melhoria da fertilidade do solo na produção de hortaliças, pastagens, diminuindo a demanda por insumos químicos.

Segundo o gerente de Agroenergia e Florestas da Seagro, Carlos Manuel Carvalho Carreira, o projeto modelo é uma ferramenta útil para a transferência de tecnologia para técnicos e alunos. “É um sistema pequeno de caráter demonstrativo e educacional, sendo um local onde podemos realizar eventos com repasse de conhecimento e capacitação”, informou.

A tecnologia utilizada no sistema biodigestor é repassada para formação de alunos nos cursos de técnico em agropecuária e agroindústria, envolvendo cerca de 300 alunos de 15 municípios de todo o Estado Tocantins.

Visita

Nesta terça-feira, 5, uma equipe de técnicos da Secretaria da Agricultura, acompanhada de representantes da Cooperativa de (Avicultores) Agroindustrial do Norte do Tocantins (Agrivita), município de Palmeiras – TO, fizeram uma visita as dependências da Escola no Sistema de Biodigestão, em Porto Nacional. A Cooperativa de Avicultores já faz o tratamento dos dejetos animais através do biodigestor, sendo considerado atualmente, como caso de sucesso no Tocantins.

Seminário

Para reforçar, ainda mais, o incentivo a produção sustentável no Estado, a Secretaria da Agricultura e pecuária através do convênio com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), Agrivita e parceiros vão realizar o “2º Seminário de Fomento ao uso de Biodigestores para Tratamento de Dejetos Animais no Estado do Tocantins”, previsto para acontecer, no próximo dia 27 de setembro, no auditório da Secretaria da Agricultura.

Inscrição

Podem participar do seminário produtores rurais, empresários, empresas de prestação de serviços do ramo, acadêmico e instituições governamentais. Contato na Gerência de Agroenergia pelo e-mail:agroenergia@seagro.to.gov.br.