O longa-metragem brasileiro “A Comédia Divina” inspirada no conto de Machado de Assis “A igreja do diabo” estreia nesse sábado, 11, às 20h30, no Cine Cultura, localizado no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho.

No filme dirigido por Toni Venturi, o diabo (Murilo Rosa) se cansa de esperar seguidores e decide montar sua própria igreja na terra - com direito a programa de TV. Para tal missão, ele faz um acordo com Raquel (Monica Iozzi), uma jornalista que fica encantada com o sucesso desse furo de reportagem. Os atores Dalton Vigh, Zezé Motta, Juliana Alves e Thiago Mendonça completam o elenco da adaptação cinematográfica da obra machadiana.

Sinopse

Abalado por sua baixa popularidade, o Diabo (Murilo Rosa) resolve vir a Terra fundar sua própria igreja. Os pecados são virtudes e devem ser estimulados. Utilizando a televisão, o “Coisa Ruim” potencializa seu poder de sedução para difundir a nova religião. Raquel (Monica Iozzi), uma jovem jornalista ambiciosa, é uma das primeiras a cair sob seu domínio.

O Cine Cultura tem sessões de quarta-feira a domingo e os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia). Mais informações pelos telefones 2111-2405/ 98448-6637. Confira a programação completa.

Programação Cine Cultura Palmas

Data: 10/11/2017 - Sexta-feira

17h30 - O Formidável, Michel Hazanavicius

Comédia| França | 2017| 107’

Classificação: 14 anos

19h10 - Invisível, Pablo Giorgelli (Estreia)

Ficção| Argentina, Brasil| 2017| 87’

Classificação: 16 anos

20h30 - O Outro Lado da Esperança, Aki Kaurismäki (Pré-estreia)

Comédia | Finlândia, Alemanha| 2017| 98

Classificação: 18 anos

Data: 11/11/2017 - Sábado

17h - O Formidável, Michel Hazanavicius

Comédia| França | 2017| 107’

Classificação: 14 anos

18h30 - Invisível, Pablo Giorgelli (Estreia)

Ficção| Argentina, Brasil| 2017| 87’

Classificação: 16 anos

20h30 - A Comédia Divina, Toni Venturini

Comédia| Brasil| 2017| 100’

Classificação: 14 anos

Data: 12/11/2017 - Domingo

17h - O Formidável, Michel Hazanavicius

Comédia| França | 2017| 107’

Classificação: 14 anos

18h 30- - O Outro Lado da Esperança, Aki Kaurismäki

Comédia | Finlândia, Alemanha| 2017| 98

Classificação: 18 anos

20h - A Comédia Divina, Toni Venturini

Comédia| Brasil| 2017| 100’

Classificação: 14 anos