Durante a missão internacional do governador Marcelo Miranda, de 11 a 19 de novembro, com compromissos em cidades da Alemanha e da Holanda, a vice-governadora Claudia Lelis assume o Governo do Estado. Em sua primeira agenda, nesta segunda-feira, 13, ela abre oficialmente o plantio da safra de grãos 2017/2018.

Essa é a terceira vez que Claudia Lelis assume o Governo do Estado e durante o período que estará à frente do Executivo, a governadora em exercício dará continuidade à agenda de trabalho do governador Marcelo Miranda, com vistoria e entrega de obras.

Safra 2017/2018

De acordo com o 1º levantamento de estimativa de produção de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), divulgado em outubro de 2017, a produção de grãos na safra 2017/2018, no Tocantins, deve ser de 4.446,6 milhões de toneladas (t). Na safra 2016/2017 foram produzidas 4.405,6 milhões de toneladas de grãos.

Também houve crescimento na área prevista para ser plantada na Safra 2017/2018, a expectativa é de 1.347, 6 milhões de hectares. Na Safra 2016/2017 foram plantados 1.297,5 milhões hectares.