O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, recebeu na tarde da última quarta-feira, 9, representantes da Confederação Brasileira de Karatê (CBK). A equipe visitou Araguaína para conhecer de perto a cidade que será sede do 1º Pré-Olímpico de Karatê, nos dias 8 e 9 de dezembro, no ginásio do Centro Universitário Itpac. São esperados para o evento 280 atletas de todo o País e mais mil pessoas entre técnicos, equipe médica, treinadores e equipes de apoio.

Durante a reunião, Dimas apresentou à confederação os avanços realizados na cidade, em Educação, Saúde e Esporte, com o grande número de obras inauguradas e em construção. “Temos um bom posicionamento geográfico e abrangemos outros centros regionais como Marabá (PA), Balsas, Imperatriz (MA) e Palmas”, afirmou o prefeito.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Karatê, Luís Carlos Cardoso, é importante conhecer de perto as condições do local onde acontecerá o pré-olímpico. “Um evento que tem uma grandiosidade enorme, visto que é o primeiro evento do circuito olímpico que vai completar a Seleção Olímpica. Serão 12 atletas de cada estado buscando quatro vagas, montando um ranking para a Olimpíada de Tóquio, em 2020”, explicou.

Primeira sede

Cardoso explica como foi a escolha de Araguaína como sede do evento. “Foi por ter uma história legal no karatê e por ter projetos sociais importante na cidade. Em 2013, só tinha o estatuto, mas não tinha praticante cadastrados na confederação. Hoje temos um grande número de atletas tocantinenses que participam efetivamente dos eventos nacionais”.

O presidente do Instituto de Tecnologia e Desenvolvimento Sustentável, Tiago Dimas, destacou que é um passo importantíssimo o pré-olímpico para o esporte da cidade. “Porque coloca Araguaína no eixo nacional dos eventos esportivos. São atletas de renome no país, muitos com destaque internacional, permitindo aproximação com os jovens que sonham um dia serem campeões olímpicos”.

Participaram também da reunião o reitor do Centro Universitário Itpac, Fernando Malheiros, e representantes da BRK Ambiental.

Copa Araguaína de Karatê

Com inscrições gratuitas, acontece no dia 25 de novembro, a partir das 8 horas, a Copa Araguaína. A expectativa é receber na Escola Municipal Casemiro Ferreira Soares, no Setor Urbano, mais de 400 atletas, promovendo o esporte e os projetos de treinamentos do município.

Incentivo na escola

A Prefeitura de Araguaína conta com o Projeto “O Karatê como é, na escola e para todos”, atendendo gratuitamente mais de 300 pessoas, de 6 a 40 anos, das comunidades dos setores Lago Azul e Céu Azul. As aulas são ministradas pelos professores Dione Peterson, Edmilson Carvalho e César Fernandes (Shina) nas escolas municipais.