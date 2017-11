A Polícia Civil do Tocantins, por intermédio da 5ª Delegacia de Palmas, efetuou nessa quinta-feira, 9, a prisão de dois indivíduos suspeitos pela prática de vários crimes, na região sul da capital. O primeiro a ser capturado, foi Ronos D. do R., de 37 anos, suspeito de praticar vários roubos, na região sul de Palmas.

De acordo com o delegado Evaldo de Oliveira Gomes, titular da 5ª DP e responsável pelo caso, por volta das 11 horas, os agentes localizaram Ronos D. em uma Avenida no Setor Maria Rosa e ao perceber a aproximação dos policiais civis, o indivíduo resistiu à prisão e tentou fugir, pulando vários muros de residências. No entanto, ele foi perseguido e imobilizado pelos policiais civis que o conduziram à sede da 5ª DP de Palmas, onde foi cumprido o mandado de prisão que tinha aberto contra o mesmo.

Na mesma tarde, a equipe da 5ª DPC deu cumprimento a outro mandado de prisão preventiva, desta vez, em desfavor de Leandro da S. C., vulgo “Zé Pequeno”, de 24 anos.

Conforme o delegado Evaldo, Leandro da S. compareceu à 5ª DP, no intuito de ser interrogado, sobre suspeitas de participação do mesmo em assalto a ônibus do transporte coletivo da capital.

No entanto, após consultar o Banco Nacional de Mandados de Prisão, foi localizado mandado de prisão, em desfavor do indivíduo e desta forma, a ordem judicial foi cumprida. Segundo o delegado Evaldo, “Zé Pequeno”, também foi indiciado pela prática de outros roubos à mão armada contra usuários do transporte coletivo de Palmas.

Após as providências cabíveis, Ronos D.e Leandro da S. foram encaminhados à Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPPP), onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.